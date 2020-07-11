Бургас е домакин на 13-то издание на фестивала на пясъчните фигури

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Тази година „пясъчният град“ включва 14 композиции от 12 скулптори, 6 от тях от Бургас.

За да издълбаят впечатляващите фигури, те използвали 5600 тона пясък. Събитието се провежда под мотото: Луди, смешни, страшни приказни герои.

„Радвам се, че успяхме да организираме фестивала тази година, въпреки трудната ситуация. Той се разглежда като бургаска марка и беше много важно да успеем да го запазим “, коментира Диана Саватева, заместник-кмет по култура, туризъм и спорт в община Бургас. Предприети са всички антиепидемични мерки, казват организаторите.