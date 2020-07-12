211 са заразените с Covid-19 през изминалотo денонощие

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 33

211 са новите случаи на коронавирусна инфекция при направени 2806 PCR теста, показват данните на Единния информационен портал.

94 от новорегистрираните случаи са в София.

В интензивни отделения са настанени трима пациенти. Трима души са излекувани за последното денонощие, няма починали.

Активните случаи са 3597.

Очаквайте подробности!