Третият протест в София завърши без ескалация на напрежението, 2 полицаи са ранени

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

Без груби нарушения на обществения ред завърши третият ден от протеста на жълтите павета в София.

Първоначално демонстрантите се събраха около 19:00 ч. в "триъгълника на властта" на жълтите павета. Малко по-късно те тръгнаха на шествие по бул. "Цар Освободител", преминаха покрай сградата на парламента, където се задържаха известно време и продължиха към Орлов мост, като го блокираха за кратко. След това се насочиха към ул. "Гурко", спряха се пред сградата на Министерство на вътрешните работи, където изразиха своето недоволство, и се върнаха пред Министерски съвет.

Напрежението за кратко се повиши след 21:00 ч., когато двама полицаи пострадаха от хвърлени стъклени бутилки и бомбичка. Единият е с обгаряния, другият е с по-леки наранявания. Двамата ранени са без опасност за живота, но ще останат за наблюдение в неврохирургията на "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

След 23:30 ч. полицаите свалиха щитовете си, а протестиращите ги аплодираха. После хората постепенно се разотидоха.