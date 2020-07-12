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Слънчево преди обяд в неделя, следобед промяна на времето

12 юли 2020 08:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Времето за 12.07.2020 г.

В неделя преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и през следващото денонощие обаче над страната ще премине студен атмосферен фронт, съобщават от НИМХ. Вятърът ще се ориентира от северозапад. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност, а впоследствие от запад на изток ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планинските райони на Западна България ще превали, а през нощта срещу понеделник и в понеделник - в Централна Северна и Североизточна, ще превали, възможно е и да прегърми.

В неделния ден температурите ще останат високи, но в понеделник ще се понижат чувствително в Северна България, където максималните ще са 20-25 градуса, в Южна ще достигат до 28-30 градуса. До вечерта вятърът чувствително ще отслабне.

В Сливен ще бъде слънчево и почти тихо. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 31.

Снимка: Станимир Петков

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