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Министър-председателят Бойко Борисов призова хората към спокойствие и мирни протести без насилие
Премиерът Бойко Борисов направи извънредно изявление снощи, излъчено на официалния му профил във Facebook. Министър-председателят призова хората към спокойствие и мирни протести без насилие.
"Винаги съм уважавал всеки един протестиращ, срещал съм се с всички. Сега никой не спазва противоепидемичните мерки. Защо тогава въвеждаме ограничения? Предстоят ужасни месеци и години за икономиката. Доходите ще намаляват. Трябва да се търси широк консенсус", категоричен бе Борисов.
С какво подразнихме ние вчера? С това, че поставихме България, където й е мястото?", запита премиерът.
"Само след месеци ще са изборите. Истински виждам, че Радев не го боли когато се пролива кръв на полицаи и се хвърлят бомби по тях. Но използването на език на омразата няма да доведе до нищо добро за държавата", каза още министър-председателят.
"Това ли е демокрацията? Ние само сме градили. Двойно повече магистрали сме изградили от Тодор Живков. Затова ли да подадем оставка? С пандемията се справихме най-добре от всички в Европа. Нищо не ни задържа в управлението освен опасността, че ще се счупи държавата. Оставаме на власт, защото опозицията ще счупи държавата. БСП не могат да управляват, доказали са го", коментира Борисов. И допълни: "Чува се, че след малко протестиращи се канят да подпалят Партийния дом".
"Пазете се, не се замеряйте, не проливайте кръв! Вече има ранен полицай! А полицаите също са хора", призова премиерът. И добави: "Моята глава е дебела, може да я чупите, колкото искате, но тези момчета и момичета не са виновни, те са там за една заплата".
Източник: https://www.novinite.bg/articles/190709/Izvanredno-obrashtenie-na-premiera-Ostavame-na-vlast-GERB-e-izgradil-dvojno-poveche-ot-Jivkov