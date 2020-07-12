Деспа от каменското село Винарско е изчезнала

Сливен Медия преди 46 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 31

58-годишната Деспа Стойчева от каменското село Винарско е изчезнала безследно. Близките й я търсят отчаяно, но втори ден няма никаква информация за нея. С Флагман.бг се свързаха нейните внучки - Теодора Тодорова и Мария Димитрова. Те молят, ако някой има каквато и да е информация за местонахождението на баба им, да сигнализира незабавно в най-близкото районно управление.

Деспа Стойчева живее със сина си и свекърва си в с. Винарско. Те са установили липсата й вчера сутринта.

"Може да е изчезнала и през нощта. Никой не знае. Взела си е само якето и чантата. Уведомена е и полицията, търсят я. Много ще сме благодарни, ако някой я е видял и сподели с нас тази информация", казаха внучките й.