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Деспа от каменското село Винарско е изчезнала

12 юли 2020 16:35, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 46 минути, брой четения: 31
Деспа Стойчева

58-годишната Деспа Стойчева от каменското село Винарско е изчезнала безследно. Близките й я търсят отчаяно, но втори ден няма никаква информация за нея. С Флагман.бг се свързаха нейните внучки - Теодора Тодорова и Мария Димитрова. Те молят, ако някой има каквато и да е информация за местонахождението на баба им, да сигнализира незабавно в най-близкото районно управление.

Деспа Стойчева живее със сина си и свекърва си в с. Винарско. Те са установили липсата й вчера сутринта.

"Може да е изчезнала и през нощта. Никой не знае. Взела си е само якето и чантата. Уведомена е и полицията, търсят я. Много ще сме благодарни, ако някой я е видял и сподели с нас тази информация", казаха внучките й.

Флагман

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