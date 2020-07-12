ТИР се вряза в няколко коли на магистрала "Тракия", шест души загинаха при инцидента

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 52 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 52

Шестима души загинаха в тежка катастрофа, станала на километър 160-ти на автомагистрала „Тракия“, в посока София, информира областният управител Гергана Микова.

Сигнал за инцидента е получен около 17:00 часа.

ТИР с турска регистрация, който се движил в посока Бургас, по неизяснени към момента причини е навлязъл в насрещното платно, преминал през мантинелата, ударил няколко коли, обърнал се и се запалил.

На място са изпратени по два противопожарни автомобила от Стара Загора и Пловдив, както и един от Чирпан. Огнеборците вече са потушили огъня, възникнал при тежкия пътен инцидент.

Ударени са няколко коли, има шестима загинали, все още не е ясно колко са пострадалите.

Движението е преустановен и в двете посоки, информират на сайта си от МВР.