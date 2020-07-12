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ТИР се вряза в няколко коли на магистрала "Тракия", шест души загинаха при инцидента
Шестима души загинаха в тежка катастрофа, станала на километър 160-ти на автомагистрала „Тракия“, в посока София, информира областният управител Гергана Микова.
Сигнал за инцидента е получен около 17:00 часа.
ТИР с турска регистрация, който се движил в посока Бургас, по неизяснени към момента причини е навлязъл в насрещното платно, преминал през мантинелата, ударил няколко коли, обърнал се и се запалил.
На място са изпратени по два противопожарни автомобила от Стара Загора и Пловдив, както и един от Чирпан. Огнеборците вече са потушили огъня, възникнал при тежкия пътен инцидент.
Ударени са няколко коли, има шестима загинали, все още не е ясно колко са пострадалите.
Движението е преустановен и в двете посоки, информират на сайта си от МВР.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/shest-sa-zhertvite-v-tezhkata-katastrofa-na-trakiia-tir-se-vriaza-v-koli-videosnimki-2232976
Снимка: pixabay.com