Жълт код за силен вятър в Сливен

Сливен Медия преди 35 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 26

Жълт код за силен вятър е обявен в 9 области в страната, информира Националният институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. В тези области през първата половина от денонощието ще духа умерен и силен вятър с пориви до 20-25 м/с.

Обявен е и жълт код за силен вятър на морето за областите Варна, Добрич и Бургас, където се очаква усилване на вятъра с пориви до 17 м/с (7 по Бофорт). За Добричка и Бургаска област е в сила и жълт код за силно вълнение, което през деня ще бъде 3-4 бала.