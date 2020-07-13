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138 души са потърсили спешна помощ в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ през почивните дни

13 юли 2020 08:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 23
138 души са потърсили спешна помощ в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

138 души са потърсили спешна помощ в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен от 10 до 12 юли. От тях 62 са хоспитализирани в различни отделения на областната болница - в АГО - 15, хирургия - 5, ортопедия - 7, кардиология - 4, вътрешни - 11, неврология - 4, детско - 5, неонатология - 1, инфекциозни болести - 1, неврохирургия - 3, лицево-челюстна хирургия - 6.

Един пациент е обслужен след възникнало пътно-транспортно произшествие.

За периода са извършени 18 операции и 11 раждания.

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