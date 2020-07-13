Излезе първото класиране за гимназиите

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 34

Излезе първото класиране след седми клас в гимназиите.

Учениците могат да проверят къде са приети в електронната платформа на адрес: http://priem.mon.bg чрез входящ номер и код за достъп от служебната бележка.

Записването на приетите ученици на първото класиране или подаване на заявление за участие във втория етап е до 16.07.2020 г., в училището, в което ученикът е приет.