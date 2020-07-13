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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на улиците "Баба Тонка" и "Радецки" поради авария

13 юли 2020 09:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 10 минути, брой четения: 4
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.07.2020г. (понеделник) до 13:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Баба Тонка" и ул. "Радецки"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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