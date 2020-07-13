Нарушено водоподаване в района на улиците "Баба Тонка" и "Радецки" поради авария

Сливен Медия преди 10 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 13.07.2020г. (понеделник) до 13:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Баба Тонка" и ул. "Радецки"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.