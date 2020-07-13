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Задържаха 42-годишен, откраднал портфейл с пари и лични документи

13 юли 2020 10:18, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29
Задържан

Задържан е 42-годишен мъж за кражба на портфейл и сумата от 80 лева. Престъплението е извършено в търговски обект на ул. “Г.С.Раковски“ в град Сливен.

На 11 юли, около 13,00 часа, собственикът на магазина е забелязал 42-годишния Н.А. да бърка в чантата му и да краде портфейл, с лични документи и сумата от 80 лева. Собственикът е тръгнал след Н.А. и го е задържал, след което е подал сигнал в полицията. Извършителят е отведен в РУ-Сливен и първоначално задържан за 24 часа. Той е криминално проявен и осъждан за множество кражби. По случая е образувано досъдебно производство.

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