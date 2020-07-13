Криминална хроника Ямбол - 13.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Информационен бюлетин 13.07.2020 г.

Водач, употребил наркотични вещества е установен от служители на РУ-Ямбол. На 12 юли около 15:10 часа, в комплекс “Диана“ е спрян за проверка лек автомобил „Опел “, управляван от 41-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на наркотични вещества и техните аналози, техническото средство е отчело положителен резултат за канабис и кокаин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.