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Криминална хроника Ямбол - 13.07.2020 г.

13 юли 2020 10:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 13.07.2020 г.

 

Водач, употребил наркотични вещества е установен от служители на РУ-Ямбол. На 12 юли около 15:10 часа, в комплекс “Диана“ е спрян за проверка лек автомобил „Опел “, управляван от 41-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на наркотични вещества и техните аналози, техническото средство е отчело положителен резултат за канабис и кокаин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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