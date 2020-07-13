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Хванаха неправоспособен водач, управляващ МПС в Сливен

13 юли 2020 10:23, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
Водач

Неправоспособен 32-годишен мъж от село Блатец е хванат да управлява лек автомобил, след като вече има наложено административно наказание за същото нарушение. Той е установен от полицейски екип в град Сливен. На 11 юли е управлявал лек автомобил „Ауди А3“.

Спрян е за проверка на бул. “Илинденско въстание“. Полицейските служители установяват, че водачът е неправоспособен и има наложена наказание. Срещу него е започнато бързо производство.

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