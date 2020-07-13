ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 42 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 39

Заради многото запитвания, разясняваме срока и процедурата за записване в училище.

Днес - 13.07.2020 г. - резултатите от класирането вече бяха обявени на платформата https://priem.mon.bg. Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. На 13, 14, 15 и 16.07.2020 г. - записваме приетите на I етап.

Необходими документи за записване:

1.Свидетелство за основно образование

2. Медицинско свидетелство (за паралелката „Екскурзовод”)

3. Копие на акт за раждане

4. Две снимки формат 3,5 Х 4,5 см.

Очакваме Ви в тези дни от 8:30 до 17:00 часа!

Снимки