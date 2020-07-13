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Битката свърши! Почина Митко от Сливен

13 юли 2020 10:53, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 319
Митко

Битката свърши!

Митко е свободен!

Отиде си като герой, преборил рака, нелепо си отиде, от гъбична инфекция.

Още едно момче, обединител и учител по доброта и единство!

Едно момче-герой!

Скланяме глава пред скръбта на майчицата му, и поднасяме съболезнования на семейството и опечалените!

Почивай в мир, Митко!

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