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Сливен. Новини от източника. Последни новини

БСП мести митинга от Бузлуджа пред Министерския съвет

13 юли 2020 15:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 31
БСП

От БСП обявиха, че са решили традиционният митинг-събор "Бузлуджа" да се проведе на 25 юли пред Министерски съвет.

"Заедно, социалисти и симпатизанти от цялата страна, ще протестират срещу мафията в управлението на страната и за справедливост", пише в прессъобщението на партията.

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