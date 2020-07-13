БСП мести митинга от Бузлуджа пред Министерския съвет

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 31

От БСП обявиха, че са решили традиционният митинг-събор "Бузлуджа" да се проведе на 25 юли пред Министерски съвет.

"Заедно, социалисти и симпатизанти от цялата страна, ще протестират срещу мафията в управлението на страната и за справедливост", пише в прессъобщението на партията.