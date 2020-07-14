Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

159 нови случая на коронавирус у нас, 2 от тях в Сливен

14 юли 2020 07:28, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 62
Коронавирус

159 са новите случаи на Covid-19 у нас за последното денонощие при направени над 3 300 PCR теста.

С тях общият брой на заразените в страната стана 7 411 души, според данните на Единния информационен портал към полунощ.

Осем души са загубили живота си, но се е увеличил броят на излекуваните - 198.

529 са пациентите с коронавирус в болница, от които 29 са в интензивни отделения.

Най-много са новозаразените в София - 73, следвани от Пловдив - с 19 и Добрич - с 12.

Вижте и останалите случаи, разпределението им по области: Благоевград - 2; Бургас - няма; Варна - 5; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца и Габрово - няма, Кърджали - 1, Кюстендил - 4; Ловеч - 5; Монтана - 3, Пазарджик - 1; Перник - няма; Плевен -1, Разград - 1; Русе - 4, Сливен - 2; Смолян - 3; София област - 6; Стара Загора - 8, Търговище - 1, Шумен - 2, Ямбол - 1.

« предишнаследваща »


 