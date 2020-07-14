159 нови случая на коронавирус у нас, 2 от тях в Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

159 са новите случаи на Covid-19 у нас за последното денонощие при направени над 3 300 PCR теста.

С тях общият брой на заразените в страната стана 7 411 души, според данните на Единния информационен портал към полунощ.

Осем души са загубили живота си, но се е увеличил броят на излекуваните - 198.

529 са пациентите с коронавирус в болница, от които 29 са в интензивни отделения.

Най-много са новозаразените в София - 73, следвани от Пловдив - с 19 и Добрич - с 12.

Вижте и останалите случаи, разпределението им по области: Благоевград - 2; Бургас - няма; Варна - 5; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца и Габрово - няма, Кърджали - 1, Кюстендил - 4; Ловеч - 5; Монтана - 3, Пазарджик - 1; Перник - няма; Плевен -1, Разград - 1; Русе - 4, Сливен - 2; Смолян - 3; София област - 6; Стара Загора - 8, Търговище - 1, Шумен - 2, Ямбол - 1.