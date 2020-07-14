Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През изминалото денонощие в Сливенско има 2 заразени с коронавирус
159 са новите случаи на коронавирус у нас. През последното денонощие са направени 3341 PCR теста. Това сочат данните на Единния информационен портал.
8 души са починали през изминалото денонощие. От началото на епидемията са починали общо 276 души.
Излекуваните са 3517, от които 198 за последните 24 часа.
529 души са приети на лечение в болница, като 29 от тях са в интензивни отделения.
Разпределението на новите случаи по области е: София-град - 73, Пловдив - 19, Добрич - 12, Стара Загора - 8, София област - 6, Ловеч и Варна по 5, Велико Търново, Русе и Кюстендил по 4, Монтана и Смолян по 3, Благоевград, Шумен и Сливен по 2, а Видин, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Разград, Търговище и Ямбол по 1.
Снимка: pixabay.com