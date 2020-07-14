През изминалото денонощие в Сливенско има 2 заразени с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 43

159 са новите случаи на коронавирус у нас. През последното денонощие са направени 3341 PCR теста. Това сочат данните на Единния информационен портал.

8 души са починали през изминалото денонощие. От началото на епидемията са починали общо 276 души.

Излекуваните са 3517, от които 198 за последните 24 часа.

529 души са приети на лечение в болница, като 29 от тях са в интензивни отделения.

Разпределението на новите случаи по области е: София-град - 73, Пловдив - 19, Добрич - 12, Стара Загора - 8, София област - 6, Ловеч и Варна по 5, Велико Търново, Русе и Кюстендил по 4, Монтана и Смолян по 3, Благоевград, Шумен и Сливен по 2, а Видин, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Разград, Търговище и Ямбол по 1.