Задържаха 41-годишен водач да кара пиян и с чужди регистрационни номера

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Нощен патрулен екип, който осъществява наблюдение и контрол в малките населени места от община Сливен, е установил неправоспособен водач, който управлява нерегистрирано МПС с концентрация на алкохол 1,57 промила.

В 23,32 часа на 13 юли при обход в село Крушаре е спрян за проверка лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 41-годишния И.Ж от село Хаджидимитрово, обл.Ямбол. При проверката полицейските служители установяват, че И.Ж. е неправоспособен и управлява с концентрация на алкохол 1,57 промила.

Проверката на автомобила е показала, че регистрационните номера са издадени за друго МПС- „Ауди 80“. И.Ж. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.