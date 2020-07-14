Техническа неизправност на газова бутилка предизвика пожар в къща в кв. "Речица"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Екип на РСПБЗН-Сливен е гасил пожар, възникнал от техническа неизправност на газова бутилка.

На 13 юли, в 13,30 часа, в кв.“Речица“, поради теч от редуцир вентила на газовата бутилка, е възникнал пожар в къща, собственост на 58-годишна жена в кв.“Речица“. При произшествието няма пострадали.

Причинени са щети по алуминиева врата. Спасена е сградата.