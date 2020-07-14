Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Техническа неизправност на газова бутилка предизвика пожар в къща в кв. "Речица"

14 юли 2020 09:31, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30
Пожар

Екип на РСПБЗН-Сливен е гасил пожар, възникнал от техническа неизправност на газова бутилка.

На 13 юли, в 13,30 часа, в кв.“Речица“, поради теч от редуцир вентила на газовата бутилка, е възникнал пожар в къща, собственост на 58-годишна жена в кв.“Речица“. При произшествието няма пострадали.

Причинени са щети по алуминиева врата. Спасена е сградата.

« предишнаследваща »


 