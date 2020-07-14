Прекъсване водоподаването на село Бяла

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.07.2020г.(вторник) от 10:30ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Бяла.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.