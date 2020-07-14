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Пуснаха хляб по 50 лева в София

14 юли 2020 12:03, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 41
Пуснаха хляб по 50 лева в София

Оказва се, че това е това е безглутенов био хляб, съставен от бадемово брашно, био яйца и кокосово брашно.Производителят разказва пред вестник „Труд“, че себестойността на продукта е такава, че на практика го продава с минимална печалба. За производството на един хляб с грамаж от 1,3 кг. се влагат 1 кг. бадемово брашно на цена от 30 лв/кг, 18 био яйца по 60-70 ст. всяко и няколко чаени лъжички кокосово брашно, което достига 16 лв/кг.

Любопитното е, че търговецът продава по 1-2 хляба на ден и приема поръчки за половин доза и дори по филийка за дегустация, като цената е съответно 50 лв. за цял хляб, 20 лв. за 500 гр. и 5 лв. за филийка.

В социалните мрежи се разрази ожесточен дебат по темата, като мнозинството разкритикува или се присмя на цената на хляба, докато имаше и такива, които одобриха, като се позоваха на максимата – „По-добре пари за храна, отколкото за лекарства“.

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