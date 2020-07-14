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Радев поздрави Макрон по случай Националния празник на Френската република

14 юли 2020 13:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Румен Радев и Еманюел Макрон

Президентът Румен Радев поздрави президента Еманюел Макрон по случай Националния празник на Френската република – 14 юли.

В писмото си българският държавен глава отправя благопожелания към своя френски колега и френския народ и изразява високата си оценка за двустранното партньорство между България и Франция.

„Вярвам, че с обединени усилия ще преодолеем настоящите предизвикателства и ще продължим да развиваме приятелските и ползотворни отношения между нашите две държави за благото на европейските граждани в стабилна, просперираща и единна Европа“, заявява още държавният глава Румен Радев в писмото си до президента Еманюел Макрон.

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