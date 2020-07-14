Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Радев поздрави Макрон по случай Националния празник на Френската република
Президентът Румен Радев поздрави президента Еманюел Макрон по случай Националния празник на Френската република – 14 юли.
В писмото си българският държавен глава отправя благопожелания към своя френски колега и френския народ и изразява високата си оценка за двустранното партньорство между България и Франция.
„Вярвам, че с обединени усилия ще преодолеем настоящите предизвикателства и ще продължим да развиваме приятелските и ползотворни отношения между нашите две държави за благото на европейските граждани в стабилна, просперираща и единна Европа“, заявява още държавният глава Румен Радев в писмото си до президента Еманюел Макрон.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/radev-pozdravi-makron-po-sluchaj-nacionalniia-praznik-na-frenskata-republika-2233198
Снимка: БГНЕС