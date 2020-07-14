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Второ място на националния кръг на "Знам и мога"

14 юли 2020 13:35, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 40
Знам и мога

Второто място в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" си отвоюва Стефания Андонова от ОУ "Панайот Хитов". Седемдесет стотни разделиха четвъртокласничката от първото място, но и сребърният медал е отлично постижение за успешната ученичка.

Това не е първото отличие на даровитата математичка, която с лекота печели златни медали на редица престижни състезания. Пожелаваме и по-нататъшни успехи и много нови завоевания!

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