Александър Паунов подава оставка като депутат от ПГ на БСП, става независим

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Депутатът Александър Паунов подава оставка като народен представител от Парламентарната група на БСП и става независим. Това обяви лидерът на социалистите Корнелия Нинова.

По думите ѝ той не е от БСП, а от коалиционен партньор - Българската комунистическата партия.

„По никакъв начин казаното от Паунов не ангажира БСП“, каза Нинова.

В рамките на досъдебно производство за престъпление срещу републиката прокуратурата публикува записани разговори на намиращия се в Дубай бизнесмен Васил Божков с журналиста Огнян Стефанов и лице, за което от спецобвинението уточняват, че вероятно е депутатът от БСП Александър Паунов.