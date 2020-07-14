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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Александър Паунов подава оставка като депутат от ПГ на БСП, става независим

14 юли 2020 15:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Александър Паунов

Депутатът Александър Паунов подава оставка като народен представител от Парламентарната група на БСП и става независим. Това обяви лидерът на социалистите Корнелия Нинова.

По думите ѝ той не е от БСП, а от коалиционен партньор - Българската комунистическата партия.

„По никакъв начин казаното от Паунов не ангажира БСП“, каза Нинова.

В рамките на досъдебно производство за престъпление срещу републиката прокуратурата публикува записани разговори на намиращия се в Дубай бизнесмен Васил Божков с журналиста Огнян Стефанов и лице, за което от спецобвинението уточняват, че вероятно е депутатът от БСП Александър Паунов.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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