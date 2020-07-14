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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Шефът на отдела за киберпрестъпления в ГДБОП е подал оставка

14 юли 2020 16:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 22
Явор Колев

Началникът на отдел „Компютърни престъпления“ в ГДБОП комисар Явор Колев е подал оставка, научи „Хоризонт“.

Към момента няма яснота за причините, поради които той е решил да се оттегли от поста.

Комисар Явор Колев е един от най-добрите специалисти у нас в борбата с киберпрестъпността. Той създаде и отдела в ГДБОП, който работеше срещу измамите в интернет.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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