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Електронна версия на “Сливенски образник” от Лалю Метев

14 юли 2020 17:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24
Електронна версия на “Сливенски образник” от Лалю Метев

В изданието са използвани снимки от дигиталната колекция на Лалю Метев, поддържана и систематизирана в периода 2006 - 2018 г.

Електронната версия може да видите тук: https://en.calameo.com/read/00044637146d3d0e2c7a2?fbclid=IwAR0L1xOS8HB2c0tCfokJ7JEE99OMKXKxDXslZsQzNDvvjtjKgOdEz0Tqxbc

Източник: Фейсбук

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