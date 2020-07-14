Електронна версия на “Сливенски образник” от Лалю Метев

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

В изданието са използвани снимки от дигиталната колекция на Лалю Метев, поддържана и систематизирана в периода 2006 - 2018 г.

Електронната версия може да видите тук: https://en.calameo.com/read/00044637146d3d0e2c7a2?fbclid=IwAR0L1xOS8HB2c0tCfokJ7JEE99OMKXKxDXslZsQzNDvvjtjKgOdEz0Tqxbc