Министерството на отбраната и Българската армия награждават британския посланик

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 30

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов награди посланика на Обединеното кралство в България Ема Хопкинс с почетна значка „За принос в Министерството на отбраната“.

Наградата идва за успешно двустранно сътрудничество и по повод приключването на дипломатическата мисия на Хопкинс в България. Ангажирахме се с Декларация за укрепване на двустранното сътрудничество в отбраната, проведохме съвместни учения, видяхме британски кораби в Черно море и работихме заедно върху киберсигурността. Уверен съм, че моят наследник ще продължи да задълбочава нашето сътрудничество и приятелство, посочи посланик Ема Хопкинс.