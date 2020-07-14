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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министерството на отбраната и Българската армия награждават британския посланик

14 юли 2020 17:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 30
Награждаване

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов награди посланика на Обединеното кралство в България Ема Хопкинс с почетна значка „За принос в Министерството на отбраната“.

Наградата идва за успешно двустранно сътрудничество и по повод приключването на дипломатическата мисия на Хопкинс в България. Ангажирахме се с Декларация за укрепване на двустранното сътрудничество в отбраната, проведохме съвместни учения, видяхме британски кораби в Черно море и работихме заедно върху киберсигурността. Уверен съм, че моят наследник ще продължи да задълбочава нашето сътрудничество и приятелство, посочи посланик Ема Хопкинс.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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