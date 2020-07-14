Шести пореден ден на антиправителствена демонстрация

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Шести пореден ден на антиправителствена демонстрация.

В София на площада пред президентството продължават да се събират хора.

В предишните дни хиляди излязоха в столицата и в други градове с искания за оставки на кабинета и на главния прокурор.