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Шести пореден ден на антиправителствена демонстрация

14 юли 2020 18:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Протест

Шести пореден ден на антиправителствена демонстрация.

В София на площада пред президентството продължават да се събират хора.

В предишните дни хиляди излязоха в столицата и в други градове с искания за оставки на кабинета и на главния прокурор.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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