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Цитат на деня: Конфуций

15 юли 2020 09:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 2 дни, брой четения: 29
Конфуций

Семето расте без шум.

Дървото пада с трясък.

Разрушението е шумно, съзиданието мълчи.

Ето затова мълчанието е сила.

Израствай тихо!

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