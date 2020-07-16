Цитат на деня: Иван Вазов

Сливен Медия преди около 1 ден, брой четения: 5 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 5

Стресни се, племе закъсняло!

Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!

След теб потомство иде цяло -

какво ще да му завещайш?