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Сливен. Новини от източника. Последни новини
В Сливенско има трима заразени с коронавирус за последното денонощие
Новите случаи на заразени с коронавирус у нас през последните 24 часа са 267. Четирима души с COVID-19 са починали, а 86 са се излекували. Това сочат данните на Единния информационен портал.
Така общият брой на заразените в страната от началото на пандемията е 8144, на възстановилите се - 3927, а на починалите - 293.
За пореден ден най-много са новите потвърдени случаи в столицата София - 95. По брой на новозаразените следват Варна - 36, Пловдив - 19 и Благоевград - 15.
Направени са 6 526 PCR теста. 582 болни са хоспитализирани - от тях 28 са в отделения за интензивно лечение.
Разпределението е: Благоевград - 15 ; Бургас - 14; Варна - 36; Велико Търново - 6; Видин -1, Враца – 4; Габрово – 8, Добрич – 12, Кърджали – 2; Кюстендил – 11; Ловеч - 1; Монтана - няма, Пазарджик - 5; Перник – 2; Плевен - 4; Пловдив – 19; Разград - няма, Русе – 4; Силистра - няма, Сливен - 3; Смолян - 4; София област - 10; София град – 95; Стара Загора – 8; Търговище - 1, Хасково - няма; Шумен - няма; Ямбол - 2.
Снимка: pixabay.com