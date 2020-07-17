Да помогнем на България!

Клуб Оптимист преди 18 часа, брой четения: 49 Излъчване:преди 18 часа, брой четения: 49

Ето няколко формули за България, ако хиляда човека можем да ги поризнасяме по няколко пъти на ден съм сигурен, че ще свършим чудо...Не ние, но ще помогнем да се случи едно чудо:

* Господи, пази България отвън и отвътре *

* Господи, нека твоя мир царува в България и целия свят *

* Господи, благослови България в нейния вътрешен и външен път на развитие *

* Господи, пази България от всяко зло *

* Господи, Ти уреди работите в България и целия свят по най-хубавия начин *