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Президентът наблюдава демонстрации от военноморско учение с международно участие "Бриз 2020"

17 юли 2020 15:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 58
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Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев присъства на деня за високопоставени гости на националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2020". На Морската гара в Бургас държавният глава беше посрещнат с военни почести.

От борда на фрегата „Горди“ президентът наблюдава демонстрации на операции по морска сигурност в отговор на кризи. Военнослужещите демонстрират действия по ликвидиране на пожар на кораб в пристанище, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб на море, операция по овладяване на похитен търговски кораб, евакуация на ранен военнослужещ.

В ежегодното учение „Бриз“ участват 27 плавателни съда, 2 самолета, 7 вертолета и 2 413 военнослужещи от ВМС на България, Белгия, Грузия, Гърция, Италия, Испания, Румъния, САЩ, Турция и Франция, Втората постоянна група кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса.

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