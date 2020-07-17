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Стотици си взеха сбогом с Николай Щерев
Стотици приятели, спортисти, близки и роднини се стекоха в Княжевската църква "Св. пророк Илия”, за да се сбогуват с бившия национал по борба Николай Щерев.
Синът на легендата в борбата Симеон Щерев не успя да пребори коронавируса и издъхна във ВМА болницата в нощта на 15 юли едва на 33 години след месец битка с болестта.
Поклонението стана в двора на църквата, който се оказа тесен да побере всички желаещи да си вземат последно сбогом с бореца.
Естествено, сред насъбралите се имаше много състезатели, деятели на борбата и хора от федерацията. Там беше и бившата годеница на Николай Щерев - състезателката по художествена гимнастика Катрин Тасева.
Ковчегът с бореца бе затворен. На хората се даваха свещи на входа, а цветята, които носят, се поемат от служителите на погребалната агенция, за да не се получава струпване около ковчега.
Лупа бг