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Стотици си взеха сбогом с Николай Щерев

17 юли 2020 15:55, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 11 часа, брой четения: 72
Стотици си взеха сбогом с Николай Щерев

Стотици приятели, спортисти, близки и роднини се стекоха в Княжевската църква "Св. пророк Илия”, за да се сбогуват с бившия национал по борба Николай Щерев.

Синът на легендата в борбата Симеон Щерев не успя да пребори коронавируса и издъхна във ВМА болницата в нощта на 15 юли едва на 33 години след месец битка с болестта.

Поклонението стана в двора на църквата, който се оказа тесен да побере всички желаещи да си вземат последно сбогом с бореца.

Естествено, сред насъбралите се имаше много състезатели, деятели на борбата и хора от федерацията. Там беше и бившата годеница на Николай Щерев - състезателката по художествена гимнастика Катрин Тасева.

Ковчегът с бореца бе затворен. На хората се даваха свещи на входа, а цветята, които носят, се поемат от служителите на погребалната агенция, за да не се получава струпване около ковчега.

Лупа бг

Снимки

Стотици си взеха сбогом с Николай ЩеревСтотици си взеха сбогом с Николай ЩеревСтотици си взеха сбогом с Николай ЩеревСтотици си взеха сбогом с Николай ЩеревСтотици си взеха сбогом с Николай ЩеревСтотици си взеха сбогом с Николай Щерев
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