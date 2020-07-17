Премиерът Бойко Борисов разговаря с гръцкия си колега Кирякос Мицотакис в Брюксел

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 часа, брой четения: 60 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 60

Премиерът Бойко Борисов разговаря с гръцкия си колега Кирякос Мицотакис преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Двамата изразиха увереност, че днес европейските лидери ще се договорят за постигане на споразумение за Плана за възстановяване на Европа, който включва Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и инструмента „Следващо поколение ЕС“.

„Европейският съюз повече от всякога се нуждае от единство. Заедно ще се преборим с кризата, породена от COVID-19. Сигурен съм, че ще намерим разумен компромис“, заяви министър-председателят Борисов.