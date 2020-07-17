Изчезна млад кардиохирург, търси го Интерпол

Сливен Медия преди 11 часа, брой четения: 115 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 115

Млада надежда от бургаска болница изчезна безследно. Повече от седмица няма следа от 28-годишния д-р Игли Карасани.

Мъжът е специализант по кардиохирургия, но по-неизвестни до момента причини от 12 юли 2020 г. приятелите му в града не са го чували и виждали.

Д-р Карасани е обявен за национално издирване, Интерпол работи по случая с изчезването му.

Близките му молят, ако някой разполага с каквато и да е информация, или го е виждал някъде, да се свърже с тях. Всяка информация може да бъде от огромно значение.

За контакти може да се обръщате към : Аделина Лазарова: +359892346239 и д-р Никола Недялков: +359 89 3593919.