Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изчезна млад кардиохирург, търси го Интерпол

17 юли 2020 16:11, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 11 часа, брой четения: 115
Изчезна млад кардиохирург, търси го Интерпол

Млада надежда от бургаска болница изчезна безследно. Повече от седмица няма следа от 28-годишния д-р Игли Карасани.

Мъжът е специализант по кардиохирургия, но по-неизвестни до момента причини от 12 юли 2020 г. приятелите му в града не са го чували и виждали.

Д-р Карасани е обявен за национално издирване, Интерпол работи по случая с изчезването му.

Близките му молят, ако някой разполага с каквато и да е информация, или го е виждал някъде, да се свърже с тях. Всяка информация може да бъде от огромно значение.

За контакти може да се обръщате към : Аделина Лазарова: +359892346239 и д-р Никола Недялков: +359 89 3593919.

« предишнаследваща »


 