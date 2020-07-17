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Посещенията в къщата-музей "Хаджи Димитър" в Сливен утре ще бъдат безплатни

17 юли 2020 17:03, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 10 часа, брой четения: 200
Къща музей

Посещенията в къщата-музей "Хаджи Димитър" в Сливен утре, 18 юли, ще бъдат безплатни, съобщиха от Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков".

Входът е свободен по повод 152 годишнината от героичната смърт на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

Рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски в Сливен, заради противоепидемичните мерки, ще бъде отбелязано без церемонии, с поднасяне на венци и цветя от общинското ръководство пред паметника му на едноименния площад "Васил Левски" в центъра на града.

БТА

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