Посещенията в къщата-музей "Хаджи Димитър" в Сливен утре ще бъдат безплатни

Сливен Медия преди 10 часа, брой четения: 200 Излъчване:преди 10 часа, брой четения: 200

Посещенията в къщата-музей "Хаджи Димитър" в Сливен утре, 18 юли, ще бъдат безплатни, съобщиха от Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков".

Входът е свободен по повод 152 годишнината от героичната смърт на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

Рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски в Сливен, заради противоепидемичните мерки, ще бъде отбелязано без церемонии, с поднасяне на венци и цветя от общинското ръководство пред паметника му на едноименния площад "Васил Левски" в центъра на града.