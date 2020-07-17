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Положиха венци пред паметника на загиналите в бомбения атентат на летището в Бургас

17 юли 2020 18:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 68
Венци

Венци бяха положени пред възпоменателния паметник на загиналите в бомбения атентат на летището в Бургас от представители на Посолството на Израел у нас и местната община. Утре се навършват 8 години от терористичния акт на летището. Взривът избухна в автобус с израелски туристи. Тогава загинаха петима израелци и български гражданин. Близо 40 бяха ранени.

От Община Бургас информираха, че заради мерките за безопасност, въведени в световен мащаб за ограничаване на епидемията от Covid -19, тази година няма да се организира официална възпоменателна церемония в памет на загиналите в атентата.

Източник: БТА

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