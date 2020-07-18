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298 са новозаразените с Covid-19 у нас, 8 от тях в Сливенско

18 юли 2020 08:07, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 7 часа, брой четения: 88
Коронавирус

298 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 4884 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 8442, от които 4112 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 12; Бургас – 1; Варна – 35; Велико Търново – 15; Враца – 6; Добрич – 14; Кърджали – 2; Кюстендил – 12; Ловеч – 1; Пазарджик – 6; Перник – 4; Плевен – 4; Пловдив – 38; Разград – 2; Русе – 9; Силистра – 2; Сливен – 8; Смолян – 6; София област – 13; София (град) – 92; Стара Загора – 8; Търговище – 2; Хасково – 4; Шумен – 2.

106 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 4033.

Хоспитализираните лица са 606, от които 33 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 297. 4 от случаите са от последните 24 часа.

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