Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
298 са новозаразените с Covid-19 у нас, 8 от тях в Сливенско
298 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 4884 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.
Така общият брой на потвърдените случаи става 8442, от които 4112 активни.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 12; Бургас – 1; Варна – 35; Велико Търново – 15; Враца – 6; Добрич – 14; Кърджали – 2; Кюстендил – 12; Ловеч – 1; Пазарджик – 6; Перник – 4; Плевен – 4; Пловдив – 38; Разград – 2; Русе – 9; Силистра – 2; Сливен – 8; Смолян – 6; София област – 13; София (град) – 92; Стара Загора – 8; Търговище – 2; Хасково – 4; Шумен – 2.
106 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 4033.
Хоспитализираните лица са 606, от които 33 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 297. 4 от случаите са от последните 24 часа.