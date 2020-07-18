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Сливен. Новини от източника. Последни новини
8 нови случая на заразени с коронавирус през последните 24 часа в Сливенско, 298 за България
298 са новите потвърдените случаи на коронавирус у нас през изминалото денонощие. Това показват данните към полунощ в Единния информационен портал.
По области те са: Благоевград - 12; Бургас - 1; Варна - 35; Велико Търново - 15; Враца - 6; Добрич - 14; Кърджали - 2; Кюстендил - 12; Ловеч - 1; Пазарджик - 6; Перник - 4; Плевен - 4; Пловдив - 38; Разград - 2; Русе - 9; Силистра - 2; Сливен - 8; Смолян - 6; София област - 13; София (град) - 92; Стара Загора - 8; Търговище - 2; Хасково - 4; Шумен - 2.
Излекувани са 106 души, а починалите са четирима.
Най-много от новите потвърдени случаи отново са в столицата София - 92. Следват Пловдив - 38 и Варна - 35.
Според Националната информационна система у нас COVID-19 е констатиран при 560 медицински служители.
Към момента у нас при направени 201 363 теста са потвърдени общо 8442 случая на новия коронавирус, като 3924 от тях са активни.
Снимка: pixabay.com