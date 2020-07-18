Нарушено водоподаване в село Ичера поради авария

Сливен Медия преди 5 часа, брой четения: 53 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 53

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.07.2020г.(събота) от 10:00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Ичера.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.