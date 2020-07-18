Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 20.07-26.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 58 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 58

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 20 до 26 юли 2020 г.?

Свински бут без кост от нашата витрина – 6,59 лв. за кг.

Наденица за грил – 3,79 лв. за 400 грама

Свински гирос с подправки – 6,99 лв. за 600 грама

Бира „Пиринско“ – 0,77 лв. за кен

Слънчогледово олио „Vitae D’Oro“ – 1,79 лв. за 1 литър

Пъпеш „Галия“ клас 1 – 1,15 лв. за кг.

Йогурт „Olimpus“ – 0,64 лв. за 150 грама

Прясно мляко „Olimpus“ – 1,75 лв. за 1 литър

Сладолед „Colosseo“ – 3,89 лв. за кг.

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/