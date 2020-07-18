Пак катастрофа с ТИР на 160- км на „Тракия“, за щастие без пострадали

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 83 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 83

Към 10:50 часа в района на 160-161-я километър на магистрала "Тракия", посока Бургас е катастрофирал ТИР, който се е наклонил към разделителната мантинела и усложнява движението в крайната лява лента. По първоначални данни, при инцидента няма пострадали и не са засегнати други автомобили.

Екипи на Пътна полиция са на мястото на произшествието. Униформените регулират движението.