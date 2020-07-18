Спомен за Сашо Касиянов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 135 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 135

На 18 юли се навършват осем години от смъртта на Сашо Касиянов.

Сашо Касиянов е дългогодишен музикант, преподавател, радиоводещ, шоумен, той е познат на всички с предаванията си в радио „Бимако”, радио „Омега” и местните телевизии. Талантът му бе надминаван единствено от добротата му.

Участвал е многократно в турнета и хиляди концерти у нас и в чужбина с големи музиканти като Иво Папазов - Ибряма, Теодоси Спасов, Матю Добрев и др.

Александър Касиянов е роден на 29 януари 1951 година. Участвал е в създаването на Синдиката на народните музиканти, автор на „Тракийска сюита”.