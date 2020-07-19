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Сливен. Новини от източника. Последни новини
За последното денонощие има 196 заразени с коронавирус в България, трима от тях в Сливенско
196 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа.
За последното денонощие са направени общо 2003 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.
Така общият брой на потвърдените случаи става 8638, от които 4258 активни.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 28; Бургас – 19; Варна – 14; Велико Търново – 15; Видин – 2; Добрич – 2; Кюстендил – 5; Ловеч – 3; Пазарджик – 3; Перник – 1; Плевен – 5; Пловдив – 14; Русе – 2; Силистра – 2; Сливен – 3; Смолян – 4; София област – 14; София (град) – 55; Стара Загора – 1; Хасково – 1; Шумен – 2, Ямбол – 1.
48 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 4081.
Хоспитализираните лица са 605, от които 34 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 299. 2 от случаите са от последните 24 часа.
Снимка: pixabay.com