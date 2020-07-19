Румен Радев: Времето за диалог свърши. Протести, докато паднат

Сливен Медия преди 5 часа, брой четения: 85 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 85

Пред БНР президентът Румен Радев отговори на призивите за политически диалог, които отправи парламентарният председател Цвета Караянчева.

"Трябваше да водят диалог с хората, когато беше времето. Те стояха надменно отгоре, без да откликват на техните нужди, сега е късно за диалог. Хората вече не го искат", каза президентът Радев в град Левски, където присъства на тържествената заря - проверка по случай 183-годишнина от рождението на Апостола не свободата и празника на града.

"Докато паднат тези, които трябва да си заминат", отговори президентът на въпроса докога ще продължат протестите.