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Румен Радев: Времето за диалог свърши. Протести, докато паднат

19 юли 2020 10:59, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 5 часа, брой четения: 85
Румен Радев

Пред БНР президентът Румен Радев отговори на призивите за политически диалог, които отправи парламентарният председател Цвета Караянчева.

"Трябваше да водят диалог с хората, когато беше времето. Те стояха надменно отгоре, без да откликват на техните нужди, сега е късно за диалог. Хората вече не го искат", каза президентът Радев в град Левски, където присъства на тържествената заря - проверка по случай 183-годишнина от рождението на Апостола не свободата и празника на града.

"Докато паднат тези, които трябва да си заминат", отговори президентът на въпроса докога ще продължат протестите.

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