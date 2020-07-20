Депутатите обсъждат петия вот на недоверие срещу правителството

Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 5

Днес депутатите трябва да разгледат петия вот на недоверие срещу правителството. Той отново беше внесен от БСП, този път заради несправянето с корупцията.

По закон гласуването ще е най-малко 24 часа след приключването на дебатите по вота. Така дали вотът ще бъде успешен или не ще стане ясно в сряда.

Предварителните сметки обаче показват, че той няма да мине. Единствено БСП и ДПС ще го подкрепят, но гласовете им не стигат.