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Депутатите обсъждат петия вот на недоверие срещу правителството

20 юли 2020 07:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 5
Депутатите обсъждат петия вот на недоверие срещу правителството

Днес депутатите трябва да разгледат петия вот на недоверие срещу правителството. Той отново беше внесен от БСП, този път заради несправянето с корупцията.

По закон гласуването ще е най-малко 24 часа след приключването на дебатите по вота. Така дали вотът ще бъде успешен или не ще стане ясно в сряда.

Предварителните сметки обаче показват, че той няма да мине. Единствено БСП и ДПС ще го подкрепят, но гласовете им не стигат.

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