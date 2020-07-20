Един заразен с коронавирус в Сливенско през последното денонощие, за България общо 95

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 90 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 90

През изминалото денонощие са регистрирани нови 95 случая на COVID-19 – със 101 по-малко от вчера, сочат данни на Единния информационен портал.

Направени са 3155 теста. Излекували са се 25 души, има само един смъртен случай.

От началото на пандемията у нас са се заразили 8733-ма души, излекували са се 41061 а жертвите са 300, активни остават 4327 случая.

Разпределението на новоте случаи по области е: София град - 39, Пловдив - 23, Благоевград - 9, Пазарджик - 7, Кюстендил - 5, Варна и Габрово по 2, Бургас, Видин, Враца, Разград, Сливен, Смолян, Стара Загора и Шумен по 1.